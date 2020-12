Il menu della dodicesima giornata di Serie A si presenta ricco di appuntamenti di alto livello. Serata di gala a San Siro, dove alle 20:45 si incroceranno Inter e Napoli, lanciate a caccia del Milan capolista. Due ore e un quarto prima dell’appuntamento alla Scala del Calcio, poi, la Serie A metterà in scena quella che senza esagerazioni può essere definita come una super-sfida. La Juventus campione d’Italia sfiderà infatti

, ormai inserita a pieno titolo tra le nobili del campionato italiano.

Le due rivali arrivano in buone condizioni al big-match. I bianconeri, quarti col Napoli a 23 punti, sono reduci da quattro successi consecutivi tra campionato e Champions League. In Coppa le vittorie con Ferencvaros e soprattutto Barcellona (fragoroso 3-0 al Camp Nou) hanno infuso grande fiducia agli uomini di Pirlo: buone prestazioni replicate anche in Italia, con i tre punti conquistati in rimonta nel derby e poi in trasferta contro il Genoa. Cristiano Ronaldo e compagni hanno perso punti importanti con le piccole, ma le statistiche sono incoraggianti: i campioni d’Italia sono infatti imbattuti (6 vittorie e 5 pareggi all’attivo) e vantano la miglior difesa del torneo con 9 reti incassate.

In casa Atalanta la tempesta sembra passata. Tra ottobre e novembre i bergamaschi hanno spesso stentato, facendosi travolgere da Napoli (1-4), Sampdoria (1-3) e soprattutto Liverpool (0-5) in Coppa. I tanti impegni ravvicinati hanno messo alla frusta il gruppo guidato da Gasperini, costringendolo spesso a turnover massicci che hanno minato le certezze della squadra. Dopo l’1-1 col modesto Midtjylland il giocattolo pareva essersi rotto: colpa di una furiosa lite tra il tecnico orobico e capitan Gomez.

Il gruppo però si è dimostrato unito, ottenendo due successi che potrebbero far svoltare la stagione: l’1-0 di Amsterdam ha portato l’Atalanta per il secondo anno di fila agli ottavi di Champions, mentre il secco 3-0 sulla Fiorentina ha fatto riaffiorare trame di gioco spettacolari e ritmi altissimi. I nerazzurri sono vivi e vegeti dunque e la Juventus, nonostante i favori del pronostico, dovrà fare molta attenzione alla voglia di stupire dei rivali di giornata. Le quote calcio della gara di mercoledì sera sono disponibili su Wincomparator.it: bianconeri favoriti, con il segno 1 dato a 1.95. La vittoria ospite ha al momento una quota massima di 4.10: cifre simili anche per il segno X, bancato intorno a 4 volte la posta.

I bookmaker sembrano avere le idee chiare sul possibile andamento della gara all’Allianz Stadium: attenzione però a un’Atalanta che, nelle ultime due trasferte torinesi, è riuscita a bloccare i blasonati rivali. La memoria va alla gara dello scorso 11 luglio: uno spettacolare 2-2 in cui la Juventus si è trovata costretta a rincorrere i rivali per ben due volte, raggiungendoli solo grazie a due calci di rigore di Cristiano Ronaldo. Il 19 maggio del 2019, invece, è arrivato un 1-1 che ha avvicinato l’Atalanta alla sua prima qualificazione in Champions. Nulla, quindi, va dato per scontato: l’augurio è quello di poter assistere a una gara spettacolare e ricca di colpi di scena come quella di cinque mesi fa.

