TORINO – É iniziata la caccia di Fabio Paratici e della Juventus al centravanti per la prossima stagione. Mentre i calciatori bianconeri si godono gli ultimi giorni di vacanza, prima del raduno di lunedì 24 alla Continassa, il capo dell’area tecnica è volato a Londra per aggiungere altri tasselli alla rosa da affidare a Pirlo. Muovendosi su due tavoli che portano a soluzioni diametralmente opposte: da una parte il bomber del Wolverhampton, Raul Jimenez, dall’altra l’usato garantito rappresentato da Edin Dzeko.

Missione londinese

Appena sbarcato nel suo quartier generale londinese, Paratici ha incontrato George Mendes, plenipotenziario manager di Ronaldo e deus ex machina del Wolverhampton: oggetto dell’incontro l’attaccante messicano Jimenez, riscattato dal Benfica per 38 milioni ma il cui prezzo è lievitato fino a 70. Merito dei 17 gol e 6 assist in Premier, conto che arriva a 27 reti con le 10 realizzate in Europa League partendo dai preliminari. Il prezzo è alto ma i buoni rapporti con Mendes potrebbero ammorbidire le richieste degli inglesi. Ammorbidire ma non abbattere drasticamente: necessario quindi battere una pista alternativa. Che porta a Edin Dzeko, 16 gol in campionato e la capacità di fungere da punto di riferimento per l’attacco: il bosniaco si sposerebbe alla perfezione con Ronaldo e Dybala. A rendere ancora più attraente la trattativa, nonostante la differenza di età tra il 34enne bosniaco e i 29 anni di Jimenez, è il prezzo: con 20 milioni l’affare è fatto. Paratici ha in programma un incontro con Fienga per parlare dell’attaccante giallorosso: Roma che così si libererebbe anche dei 7,5 milioni di ingaggio per puntare sul polacco Milik del Napoli.

Mercato e tinte bianconere

Missione inglese che non sarà limitata alla ricerca del centravanti. Nella City londinese il dirigente bianconero ha incontrato anche i Pozzo: oggetto del desiderio è Rodrigo De Paul, che sta trascorrendo le vacanze con Dybala, Bentancur e Pinsoglio. Il centrocampista argentino, un concentrato di tecnica e duttilità tattica, ha una valutazione di circa 40 milioni di euro: sul piatto della bilancia, però, Paratici può mettere Rugani. Discorso aperto anche per Mandragora, che la Juventus può riscattare fino al 31 di agosto: l’infortunio del centrocampista ha rallentato l’operazione e i 26 milioni da versare nelle casse dell’Udinese potrebbero slittare di un anno. Mandragora potrebbe restare per il terzo anno all’Udinese per poi tornare alla casa madre una volta rientrato in campo.

