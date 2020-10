TORINO – L’ha saputo ieri sera poco prima delle otto. Il risultato dell’ultimo tampone gli è stato comunicato dai medici della Juventus: «Purtroppo è ancora positivo». E Cristiano Ronaldo non ha nascosto il suo disappunto. Alla sfida di questa sera contro il Barcellona ci teneva tantissimo (e non era l’unico), pensava alla sfida con Messi dal momento del sorteggio e si stava preparando per affrontarlo al meglio. Il Covid si è messo sulla sua strada e ha rovinato i suoi piani e quelli di milioni di appassionati che, questa sera, si sarebbero sintonizzati sulla sfida fra i due Advertisements .

QUANDO TORNA? – Poi, Ronaldo ha cercato di reagire in modo costruttivo. Ha cenato e poi è andato a dormire presto, come suo solito. Questa mattina si è svegliato e ha iniziato la sua routine quotidiana di allenamenti in palestra, addominali e pranzo leggero, tutto in isolamento rispetto al resto della sua famiglia. Operazione non proprio difficile nella megavilla in collina dove abita. E se lavorare in palestra e sul tapirulan certamente gli consente di sfogarsi, Ronaldo non ha nascosto di «sentirsi come un leone in gabbia» con gli amici che ieri gli hanno inviato dei messaggi di incoraggiamento. Saranno i dottori, nei prossimi giorni, ad aprirla. La carica virale dei suoi tamponi è progressivamente più bassa, quindi l’isolamento non dovrebbe durare ancora molto a lungo. Se risultasse negativo entro sabato, potrebbe anche disputare la partita di domenica pomeriggio a Cesena contro lo Spezia.

