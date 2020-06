Presente alla seduta il chief football officer bianconero Fabio Paratici TORINO (ITALPRESS) – Anche oggi la Juventus ha svolto il suo allenamento quotidiano nel pomeriggio. La giornata è stata però particolarmente intensa per Cristiano Ronaldo che sta curando nei minimi particolari la sua condizione e oggi, oltre all’allenamento con i compagni, ha svolto una seduta personalizzata. CR7 si è presentato al JTC della Continassa alla 12.52 e ha svolto una sessione supplementare oltre a quella in gruppo. La squadra si è infatti allenata dopo le 17. Continua anche la programmazione dello staff che deve portare tutti gli uomini in condizione ma che potrà gestire al meglio l’organico visto che saranno consentiti cinque cambi a partita e questo aiuterà molto nei momenti più caldi dell’estate. I giocatori sono tutti in buone condizioni e anche chi ha ripreso dopo, come per esempio Gonzalo Higuain, è dato in crescita. A seguire la seduta da bordo campo era presente anche il chief football officer bianconero Fabio Paratici. (ITALPRESS). ma/ari/red 02-Giu-20 21:16