ROMA – Alla fine, al predestinato Andrea Pirlo la ghirba l’ha salvata il predestinato massimo, Cristiano Ronaldo, con i suoi salti in cielo e il suo metodo infallibile, altrimenti detto “faccio da me”. Se la Juve è tornata da Roma con un utile pareggio è solo perché CR7 era di buonumore e Dzeko, con i suoi sprechi davanti al portiere di cui sognava di diventare compagno, invece no: così le scelte tra il superbo e lo strampalato che Pirlo ha fatto sono state persino in qualche modo premiate, anche se l’allenatore ha messo in fila una sfilza di decisioni da lasciar perplessi. Vediamole.

1) Il ritocco non richiesto. La formula e la formazione battezzati con la Sampdoria avevano funzionato: perché stravolgerle alle porte di un impegno molto più complicato, e solo per cambiare un nome degli 11 (Morata al posto di Frabotta)?

2) Il pentadente. La Juve ha giocato spesso con quattro attaccanti sistemati in linea ai limiti dell’area avversaria. Da destra a sinistra, Kulusevski, Morata, Ronaldo e Cuadrado, con Ramsey pronto ad aggiungersi ai quattro appena poteva. Il risultato è che la distanza tra le punte e i due mediani si è fatta abissale e che la difesa ha dovuto alzarsi moltissimo, molto più di quanto fosse abituata a fare con Sarri, per provare ad accorciare gli spazi. Nonostante questo, la squadra è rimasta lunga. Il tratto caratteristico su cui Pirlo ha incardinato la sua filosofia, ovverosia il recupero veloce del pallone, è andato a farsi benedire: qualunque tentativo di pressing, la Roma l’ha eluso senza problemi allungando appena un po’ la misura del passaggio: c’era sempre un compagno libero da servire nello spazio.

3) I piedi invertiti. Il mancino Kulusevski a destra, il destrorso Cuadrado a sinistra: la teoria dei “piedi invertiti” funziona (e ha un senso) quando gli esterni sono vere e proprie ali e giocano vicini alla porta, oppure agiscono in zona più interne del campo dalle quali con un solo movimento possono liberarsi e andare al tiro (non a caso, con la Samp Kulusevski ha segnato calciando da destra con il sinistro). Ma se invece devono restare larghissimi basculando sostanzialmente a ridosso della linea laterale, il loro disagio è evidente: per andare al cross devono cambiare piede e la posizione del corpo non è mai quella ideale nemmeno per l’uno contro uno, mentre se devono accentrarsi per andare alla conclusione trovano troppi avversari tra l’intenzione e la realizzazione.

4) Morata precoce. Era necessario schierare l’ultimo acquisto dal primo minuto, dopo appena un paio di allenamenti con la squadra? Oltretutto Morata non è giocatore che abbia una lucida visione tattica, difatti non ha saputo calarsi nel match: sarebbe stato forse più utile a partita in corso, per sfruttarne freschezza e velocità.

5) Le distanze. Il vero problema della Juve sono state le distanze abissali tra gli esterni alti e la linea difensiva. Tra Kulusevski e Danilo da una parte e tra Cuadrado e Chiellini dall’altra c’erano spesso anche 50 metri, spazi in cui la Roma ha per lungo tempo sguazzato. Danilo è riuscito a compensare un poco grazie al suo dinamismo e all’attitudine al doppio ruolo, Chiellini ha invece dovuto affidarsi alle astuzie per regolare gli uno contro uno in cui era in affanno. Con la Samp, i due esterni (Cuadrado e Frabotta) avevano tenuto una posizione molto più canonica, garantendo gli equilibri generali.

6) La mediana povera. Rabiot e McKennie non sono fini dicitori, hanno un gioco prima di tutto muscolare e dinamico ma poco senso della geometria. Se la squadra resta molto corta, il loro compito è agevolato: possono provare a rubare palla per smistarla il più fretta possibile agli attaccanti. Ma se devono cucire reparti molto lontani, come è accaduto all’Olimpico, vanno in difficoltà. È la ragione per cui la Juve ha avuto un possesso palla molto alto, superiore al 62%, nonostante la partita l’abbia “fatta” la Roma: i bianconeri tenevano la sfera a lungo perché non sapevano bene che farne.

Pirlo è stato però molto bravo a correggere la squadra alla svelta dopo l’espulsione di Rabiot. Arthur ha portato l’ordine che serviva e Douglas Costa (che resta un indesiderato: stanno facendo di tutto per venderlo) cambio di passo e verticalità. In dieci, la Juve si è assestata su un modulo finalmente razionale, a metà tra il 3-4-2 e il 4-4-1, a seconda della posizione più o meno avanzata di Kulusevski, mentre quello di partenza variava tra il 3-3-4 e il 3-2-5. Ambizioso. Forse un po’ troppo.

