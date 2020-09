TORINO. Solo domani Pirlo riavrà la Juventus al completo, con il ritorno degli ultimi calciatori impegnati in Nations League.Ronaldo sta trascorrendo a Torino il suo giorno di riposo dopo la doppietta con la maglia del Portogallo. Due gol per arrivare a 101 in nazionale e prepararsi per il via al campionato del 20 settembre. Cristiano è in buona condizione alla vigilia della sua terza stagione in bianconero: “Mi sento bene, sono riuscito a centrare 100esimo e 101esimo gol anche se il record non è un’ossessione”. Mentre Rabiot, Ronaldo e il suo avversario di ieri, Kulusevski (“Mi piace, è un gran talento ed è un ottimo giocatore, ci aiuterà a vincere”), si godono il giorno di riposo concesso dalla Juventus, il resto della squadra si allena alla Continassa in vista dell’amichevole di domenica alle 10.30 contro il Novara, squadra di LegaPro. Contro gli azzurri, con cui è andata in porto qualche giorno fa la trattativa per il giovane esterno Barbieri, soffiato dalla Juventus ad Atletico Madrid, Sassuolo e Atalanta, Pirlo farà le prove generali in vista della Samp. In attesa di Dybala, che sta provando ad accelerare per lasciarsi l’infortunio alle spalle, e de Ligt, l’allenatore bianconero scoprirà le carte sulla sua Juventus nella seconda amichevole della pre-stagione bianconera.

LA CORSA AL CENTRAVANTI – “Mentre in giro escono fake news…”. Seguito dall’emoticon della risata. Luis Suarez rompe il silenzio attraverso una story su Instagram, in cui è ritratto durante un allenamento in divisa blaugrana. Il Pistolero si sta allenando con il Barcellona mentre si lavora per il passaporto italiano che gli permetterebbe di firmare per la Juventus. Il riferimento di Suarez alle “fake news” resta però ancora un mistero: tra le varie interpretazioni una riconduce ad una risposta verso chi lo accusava di essere fuori forma, altre alle richieste del centravanti uruguaiano per la buonuscita dal Barcellona.

