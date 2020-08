TORINO – “Sono convinto di essere al posto giusto al momento giusto”. Prima conferenza stampa di Andrea Pirlo da allenatore della Juve. “Non ho avuto neanche il tempo di pensare al passaggio dall’Under 23 alla prima squadra, è stato tutto molto veloce. Mi hanno chiesto se fossi convinto, mi sono buttato a capo fitto e non ho pensato ad altro”. Sul modulo da adottare: “Possiamo giocare a quattro o a tre, difendendoci a quattro e impostando a tre -dice il 41enne bresciano-. Ho voglia di gente che abbia voglia di attaccare e di riconquistare il pallone quando non ce l’ha. Deve venire naturale in partita: tenere palla e aver voglia di recuperarla velocemente. I ragazzi lo sanno, hanno le caratteristiche per farlo, il modello potrà variare di gara in gara”.

Su Dybala: “Non è mai stato sul mercato, siete voi che mettere queste voci in giro. Per me è importante come gli altri, appena rientrerà, farà parte del progetto”. E sulla coesistenza della ‘Joya’ con Cristiano Ronaldo il tecnico bresciano spiega: “I giocatori di qualità possono giocare sempre insieme, basta che ci siano sacrificio e abnegazione. Più giocatori di qualità ci sono, più possibilità di vincere ci sono ma sempre all’interno di una struttura di squadra. Sacrificio e voglia di lavorare per la squadra sono indispensabili”.

Divorzio invece con Higuain: “Ci ho parlato, è una persona che ammiro tantissimo. Ha fatto un ciclo importante qui ma abbiamo deciso che le strade si devono separare”.Fonte www.repubblica.it

