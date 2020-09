TORINO – Prima Matuidi, partito per gli Stati Uniti subito dopo la fine della stagione, quindi Perin. La Juventus inizia a sfoltire la rosa di Pirlo, condizione necessaria per generare flusso di cassa in entrata e finanziare in questo modo l’assalto a un centravanti, con Dzeko in vantaggio netto su Suarez, un centrocampista e un laterale difensivo. Il prossimo a lasciare Torino sarà il portiere ritornato in prestito dal Genoa e che proprio in rossoblù tornerà, ancora una volta in prestito. Una scelta dettata principalmente dalla fiducia riposta nell’estremo difensore nato a Latina e affermatosi a Pescara, prima di esplodere definitivamente proprio a Genova. Perin, nei piani della dirigenza bianconera, sarà la prima scelta al termine della prossima stagione, in caso di ritiro di Buffon, come vice-Szczesny. Mercoledì Perin svolgerà le visite mediche prima di riabbracciare i vecchi compagni e iniziare una nuova stagione, la prima alla corte di Maran.

Mercato in uscita

Non solo Perin nel lungo elenco di calciatori sacrificabili dalla Juventus sull’altare del bilancio. Prosegue infatti la trattativa tra la società bianconera e Higuain per cercare di rescindere in contratto. Meglio ancora se le parole scambiate con l’Inter Miami, che può già contare su Matuidi, si trasformassero in un trasferimento: l’obiettivo è provare a limitare al minimo la plusvalenza a bilancio visto che il Pipita incide ancora per 18 milioni.

Vicina alla conclusione la cessione di Romero, rientrato dal prestito al Genoa, da cui la Juventus l’ha acquistato due stagioni fa, e che è ormai ai dettagli con l’Atalanta.

Progetti per il futuro

Mercato che coinvolge anche i giovani, inseriti in una filiera che parte dalla Primavera, prosegue nell’Under 23 e, nelle speranze societarie, sfocia in prima squadra. La Juventus ha infatti messo le mani sul 17enne Samuel Iling-Junior, esterno del Chelsea che si unirà alla squadra Primavera con una finestra aperta per l’approdo in Under 23. Esterno veloce, dotato di ottima tecnica e di fiuto per il gol, fa stabilmente parte della nazionale inglese Under 16.

Verso il campionato

Proseguono gli allenamenti alla Continassa a ranghi ridotti, con l’assenza di nove calciatori bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Dagli azzurri Bonucci, Bernardeschi, Chiellini e Pellegrini agli stranieri Szczesny, Ronaldo, Kulusevski e Rabiot. Nel frattempo continua il percorso riabilitativo di De Ligt dopo l’operazione alla spalla, intervento che lo terrà lontano dai campi fino a novembre.

