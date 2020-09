TORINO – Andrea Pirlo, per la prima volta da quando fa l’allenatore ha dovuto passare la settimana a resettare mentalmente i suoi calciatori visti gli elogi dopo il primo match ma anche la vicenda Perugia?

“No, fortunatamente abbiamo fatto una bella settimana di lavoro, meglio di quella passata perché stiamo aumentando i carichi e stanno rispondendo bene. Ci siamo addentrati nella parte tecnica, il resto non ci interessa”.

Le emozioni vissute da allenatore sono diverse di quelle da giocatore?

“Sì, sono diverse perché prima potevo incidere da solo in campo. Ora dipendo dai ragazzi con le mie indicazioni. Le emozioni sono completamente diverse”.

Si è immaginato una Juve con tutti Ronaldo, Dybala, Kulusevski e Morata in campo?

“Sì, stavamo aspettando il centravanti ed è arrivato due giorni fa. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare ma nella mia testa è da un po’ che cerco di capire. Avremo tempo di studiare la soluzione quando saranno tutti in condizione”.

Dybala è tornato in gruppo. Lo porterete a Roma?

“Abbiamo lavorato tutti insieme questa settimana, adesso vedremo come sta. Abbiamo fatto un carico di lavoro pesante: vedremo se portarlo”.

Ha pensato un turnover o pensa di lasciare la stessa formazione?

“Dopo una settimana è un po’ strano parlare di turnover (sorride, ndr). Cercheremo di mettere in campo i calciatori che potranno fare meglio possibile con la Roma”

Nel suo libro ha scritto che sarebbe potuto andare alla Roma. Ci ha pensato in questi giorni?

“No, non ci ho pensato, sono concentrato su ciò che sto facendo. In passato ci fu un interessamento ma finì lì”.

Che tipo di giocatore è Morata e cosa vi ha spinto a scegliere lui?

“Morata è un giocatore che conosciamo da tempo, ho avuto la fortuna di giocarci insieme nell’ultimo anno a Torino. Un giocatore importante per le caratteristiche, attacca bene la profondità, può fare reparto da solo e si muove per giocare con i compagni. Non è stata una terza scelta ma una delle nostre priorità. Conoscevamo il giocatore e a livello tecnico e tattico era quello che cercavamo”.

Pellegrini è andato al Genoa in prestito: cosa vi ha portato a prendere questa decisione? Farà affidamento su De Sciglio?

“Abbiamo parlato e pensato che era giusto anche in chiave Europeo, qui non avrebbe avuto la possibilità di giocare le partite che meriterebbe. È stato giusto mandarlo in prestito. De Sciglio è a disposizione come successo nella scorsa partita”.

Juve e Inter sono sullo stesso piano?

“Si parte tutti da zero, si sono rinforzate tutte. La Juve parte da nove scudetti consecutivi ma quando si inizia un campionato bisogna cercare di essere pronti ed essere i migliori. Mercato? Non aspetto niente, il mercato è aperto e se ci saranno opportunità le valuteremo nei prossimi giorni”.

Ci sono novità su Khedira e sul mercato in uscita?

“Con Khedira abbiamo parlato, stiamo valutando quale possa essere la soluzione migliore. Speriamo di trovare una soluzione che sia giusta per entrambi”.

Dopo 40 giorni di lavoro cosa la rende tranquillo?

“La voglia che hanno i ragazzi di rimettersi in gioco nonostante i nove campionati consecutivi. La voglia e la fame di vincere. Abbiamo cambiato modo di lavorare, aumentato i carichi di lavoro ma c’è entusiasmo e grande voglia di migliorare. Se c’è questo le cose in futuro possono venire bene. Sappiamo che il campionato è difficile e se non sei al 100% fisicamente e mentalmente è dura per tutti”

Com’è stata la settimana di Arthur?

“Buona, viene da qualche mese di inattività, è arrivato in un campionato nuovo e squadra diversa, ha bisogno di ambientamento. Vedremo domani o nelle prossime giornate se metterlo in campo oppure no”.

In base alle caratteristiche dell’avversaria lei sceglie i giocatori. È questa la filosofia? Douglas Costa e Bernardeschi dove vengono inseriti?

“Sono giocatori d’attacco che possono giocare su entrambe le fasce. Bernardeschi più tutta la fascia e non trequartista, mentre Douglas Costa esterno in attacco. Il nostro modello di gioco non cambia, cambieremo gli interpreti in base agli avversari”.

Dzeko è un pericolo o un rimpianto?

“Avrebbe potuto essere un attaccante della Juve, non è andata a buon fine la trattativa. Resta un giocatore che stimiamo e che domani purtroppo sarà un avversario”. Fonte www.repubblica.it

