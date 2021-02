TORINO – Dopo Manchester City, Tottenham e la nazionale brasiliana sarà la Juventus la prima squadra italiana protagonista della fortunata docu-serie “All or Nothing” di Amazon che viene trasmessa sulla piattaforma Prime Video. Questo prodotto non mira solo a raccontare gli eventi sportivi della squadra in questione ma mostra anche il dietro le quinte, dagli allenamenti agli spogliatoi. Il primo team protagonista nel mondo del calcio è

stato il Manchester City dinella stagione dei record 2017-2018. Successivamente è toccato alla nazionale brasiliana con il racconto dellavinta proprio dai verdeoro di Tite. Nel 2020, poi, Amazon ha dato spazio al Tottenham di