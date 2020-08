TORINO – Durante la sua conferenza stampa di presentazione, Andrea Pirlo si è posto un primo obiettivo: far ritrovare l’entusiasmo a un ambiente che negli ultimi tempi l’aveva perso. Entusiasmo che non manca a Cristiano Ronaldo, reduce dalla seconda stagione alla Juventus, chiusa con 37 gol e celebrata con un video sul suo profilo Instagram. Video accompagnato da una dichiarazione d’intenti che, a poco più di 20 giorni dall’inizio del campionato, fa emergere tutta la voglia di ricominciare dopo la delusione in Champions. “Mentre mi sto preparando alla mia terza stagione da bianconero (scritto in italiano nel post in inglese), il mio spirito e la mia ambizione sono più grandi che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff bianconero, lavoriamo ancora una volta per conquistare l’Italia, l’Europa e il Mondo”.

Mai accontentarsi

Obiettivi, stimoli, desiderio di rivalsa da mettere in campo nella stagione che sta per iniziare: “Battere altri record. Superare gli ostacoli. Vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che potrebbero presentarsi. Rendere ogni anno l’avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri tifosi. Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus, e tener fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile”.

La convalescenza di Dybala

Su Instagram si sono intrecciate la dichiarazione d’intenti di Ronaldo, la carica per compagni e tifosi, e la speranza di Paulo Dybala di tornare in fretta dopo l’infortunio alla coscia che l’ha costretto a saltare le ultime partite della scorsa stagione, compresa quella con il Lione. Una stagione fortunata nei numeri e per il peso dei gol della Joya, meno per le questioni fisiche: dopo aver superato il Covid, l’ultimo ostacolo in ordine di tempo è l’infortunio muscolare. “Non vedo l’ora di tornare” ha scritto l’argentino a corredo della foto che lo ritrae con i macchinari per le terapie applicati ai quadricipiti delle due gambe. Con centinaia di commenti di tifosi bianconeri che non vedono l’ora di rivedere in campo la Joya.

