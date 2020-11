TORINO – Da venerdì potrebbe essere attivo il primo drive-in per i tamponi rapidi di Torino e del Piemonte. L’hot spot è stato allestito davanti allo Juventus Stadium e si stima che sarà in grado di eseguire 1000 test antigenici al giorno e chi vi accederà sarà sottoposto al tampone senza nemmeno scendere dall’auto. Dopo circa 15 minuti sarà possibile ritirare il risultato e, in caso di positività, Advertisements dalle 8 alle 14, ma l’obiettivo è quello di ampliare l’apertura a tutto l’arco della giornata. Inoltre, inizialmente verrà aperta una sola corsia dedicata a chiunque abbia ottenuto la prenotazione online dal proprio medico, mentre presto verrà aperta anche una seconda corsia dedicata a tutti. Il drive-in comincerà ad essere allestito già da oggi, martedì 10 novembre, grazie alla collaborazione di ASL Città di Torino, il Comune, Arpa e Juventus Stadium. Altri hot spot di questo tipo potrebbero essere attivati presto anche in altre città del Piemonte, tra cui Cuneo, Alessandria e Novara.

Fonte tuttosport.com

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram