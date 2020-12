C’è un super gol di Moise Kean nel 3-1 del Psg sul Montpellier, un destro bellissimo finalizzato dopo un dribbling secco in area. I francesi battono il Montpellier nello scontro diretto d’alta classifica e allungano in vetta alla Ligue 1 (28 punti, Marsiglia a 24 ma con due partite in meno). Dagba apre la gara al 33′, ripresa prima dell’intervallo (41′) dal pareggio di Mavididi. Nel secondo tempo

serve la giocata dell’ex attaccante della Juve per risolvere un match complicato: Kean riceve sulla destra, punta, doppio passo e destro potente tra primo palo e portiere che si infila sotto la traversa. Veramente un bel gol, che lancia poi anche il 3-1 finale di Mbappé al 91′. Vittoria anche per ilsul campo del. A decidere il match le reti realizzate da Kalimuendo (28′) e Ganago (78′). Con questo successo il Lens sale a 21 punti in classifica, mentre il Rennes resta fermo a quota 19.