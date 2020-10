Moise Kean sembra essersi ritrovato in Francia con il Psg, nell’ultima uscita in Ligue 1 contro il Dijon ha firmato una doppietta in 23′ che ha lanciato il poker della squadra di Tuchel e in Champions si è ripetuto. L’ex Juve è in prestito dall’Everton di Ancelotti che ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi: “La prossima stagione sarà qui con noi”. L’impatto di Moise in Premier non è stato formidabile, ma Ancelotti crede ancora nel ragazzo ed è per questo che è stato ceduto solo in prestito secco. “Non ho parlato con lui da quando è andato via Advertisements ha concluso l’ex tecnico del Napoli.

