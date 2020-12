TORINO – Per un Paulo Dybala inchiodato ai propri oneri, onori e… onorari. Ecco un Sami Khedira prossimo ad essere accompagnato alla porta, con un po’ di genuina riconoscenza per quanto fatto in bianconero (soprattuto nella prima parte della stagione) ma senza eccessive profusioni in salamelecchi e cordialità. Tocca badare al sodo più che alle romanticherie, del resto, e in casa Juventus pensano con fastidio ai 5 milioni lordi che

Advertisements

sono stati spesi a fondo perduto in questa prima metà di stagione per un giocatore ritenuto non più funzionale e che è stato tenuto drasticamente ai margini proprio con l’idea (per sfinimento) di risparmiare quantomeno i restanti 5 milioni di euro. Il contratto di Khedira scade nel giugno 2021.