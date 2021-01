KITZBUEHEL – La prima discesa di Kitzbuehel sulla leggendaria pista Streif è stata dominata dagli americani che hanno occupato la prima e la seconda posizione. Cochran-Siegle è stato il più veloce di tutti tagliando il traguardo in 1.56.89. Dietro di lui il suo connazionale Travisani Ganong in 1.57.24 e poi l’austriaco Hannes Reichelt in 1.57.37.Gli italiani più in ritardo, ma sono sembrati in una fase di studio in questo Advertisements Matteo Marsaglia ha fermato i cronometri su 1.57.87, l’atteso Dominik Paris, invece, ha passato l’arrivo in 1.59.25, Emanuele Buzzi in 1.59.94 e Davide Cazzaniga in 2.01.75. Cristof Innerhofer non ha preso parte alla gara, dato che è tornato in squadra da poco in seguito alla negatività del tampone anti-Covid.