LIVERPOOL (Regno Unito) – “L’unica ragione per cui potrebbe lasciare Liverpool ad oggi è il meteo. Quale altro motivo potrebbe esserci?“. Jurgen Klopp non sembra dare molto credito alle voci di mercato su un Momo Salah infelice e pronto a lasciare Anfield. “ A me sembra che Mo sia di buon umore: oggi non sono state scattate foto durante la nostra rifinitura, ma se fosse successo, avreste potuto vedere che Advertisements Siamo uno dei più grandi club al mondo, paghiamo dei buoni ingaggi, forse non sono i più alti ma sono buoni, abbiamo uno stadio sensazionale con tifosi fantastici, sostenitori in tutto il mondo e il nostro colore è il rosso, che è il più bello“, aggiunge il tecnico tedesco.

Klopp: “Salah? Non si può obbligare nessuno a rimanere”

“Non puoi obbligare le persone a rimanere, non lo abbiamo mai fatto. È poi una questione di tempistica: noi apportiamo dei cambiamenti, arrivano nuovi giocatori e se qualcuno vuole andare, non possiamo trattenerlo. Ma non capisco perché qualcuno possa voler andare via“. Nei giorni scorsi Salah, quando gli hanno chiesto di Barcellona e Real Madrid, ha ammesso di non poter escludere nulla: “Ma chi non lo direbbe? Ma lui è un giocatore molto importante per me“, taglia corto Klopp. E sul fatto che l’egiziano ci sia rimasto male per non aver avuto la fascia di capitano nella gara col Midtjylland, ammette di aver sbagliato: “Non mi sono reso conto di quanto contasse“.