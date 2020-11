TORINO – Con una vittoria in Portogallo la Francia ottiene il pass per il turno successivo di Nations League. La nazionale di Deschamps stende 1-0 il Portogallo di Cristiano Ronaldo a Lisbona e si porta infatti a +3 proprio dai lusitani, con gli scontri diretti a favore, ad un turno dal termine. Nell’altra partita del girone C, Kulusevski trascina la Svezia nella vittoria contro la Croazia di Perisic.

Segna Advertisements

Sfida al vertice nel gruppo C , dove Cristiano Ronaldo è pronto a sfidare il suo compagno di squadra Rabiot in un Portogallo-Francia che può valere la supremazia nel girone. Parte bene la Francia che va vicina al gol già all’11’ con Martial , che non riesce però a sorprendere Rui Patricio in uscita. Protagonista ancora l’attaccante del Manchester Utd al 30′ quando di testa colpisce la traversa e al 41′ quando da ottima posizione tira addosso al portiere lusitano. Nel secondo tempo il Portogallo prova a impostare di più il gioco, ma è la Francia a passare al 52′, con Kantè che ribadisce in rete una corta respita di Rui Patricio sul tiro di Griezmann. Per il centrocampista del Chelsea è il secondo gol con la nazionale in carriera. Al 76′ Ronaldo “vede” il pallone del possibile 1-1 e va a colpire di testa, ma è bravo Kimpembe ad anticiparlo e salvare i suoi: i francesci possono festeggiare, a casa i detentori della competizione.

Advertisements

Portogallo-Francia 0-1, il tabellino

La Svezia vince: decisivo Kulusevski

Nell’altra partita del gruppo, Svezia-Croazia, è protagonista un altro giocatore bianconero: ad aprire le danze del 2-1 degli scandinavi è infatti Dejan Kulusevski, che imbeccato da Lustig, si libera di un avversario e trafigge il portiere con un sinistro a rientrare sul secondo palo. E’ il 36′. Il raddoppio arriva grazie a Danielsson, che nei minuti di recupero del primo tempo trafigge nuovamente Livakovic con un bel colpo di testa da calcio d’angolo. Nel secondo tempo è proprio lo stesso difensore svedese a segnare, stavolta però nella propria porta con uno sfortunato tocco, prima di testa e poi di braccio, che inganna Olsen e rimette in gioco i croati.Unico titolare Perisic nella “delegazione” italiana dei croati (90′ per il nerazzurro), subentri dalla panchina per Rog e Pasalic. Dal primo minuto Ekdal nella Svezia, Svanberg in panca

Svezia-Croazia 2-1, il tabellino

La Spagna di Morata pareggia in Svizzera

La selezione elvetica passa in vantaggio con Freuler ma viene raggiunta nel finale da Moreno. Brutto passaggio a vuoto dell’undici di Luis Enrique che perde il primato nel gruppo 4 di Lega A di Nations League. Protagonista in negativo Sergio Ramos con due errori dal dischetto. Prima occasione del match sui piedi di Shaqiri che, al 19’, impegna seriamente Unai Simon. L’estremo difensore iberico, però, risponde alla grande deviando il pallone in calcio d’angolo. La nazionale elvetica consolida la partenza migliore siglando il gol del momentaneo 1-0. Bellissima azione corale della selezione di Petkovic partita dai piedi del portiere Sommer e conclusa dal centrocampista dell’Atalanta, Remo Freuler. Al 56’ Luis Enrique prova a cambiare le carte in tavola inserendo Morata al posto di Fabian Ruiz. Un minuto dopo viene assegnato un rigore alla Spagna per un tocco di mano in area di rigore di Ricardo Rodriguez ma Sergio Ramos, dal dischetto, si fa ipnotizzare da Sommer. Al 79’ altro calcio di rigore assegnato alla Spagna e rosso ad Elvedi per un fallo commesso su Morata. A calciare dagli undici metri si presenta nuovamente Sergio Ramos che, incredibilmente, sbaglia il secondo penalty della partita con un cucchiaio parato facilmente da Sommer. All’89 Reguilon serve Moreno al centro dell’area. L’attaccante del Villarreal batte Sommer regalando il pareggio a Luis Enrique.

Svizzera-Spagna 1-1, il tabellino

Germania, tris all’Ucraina

La Germania batte 3-1 l’Ucraina grazie a Sané e una doppietta di Werner. Grazie a questo successo l’undici di Low si prende la testa del gruppo 4 di Lega A di Nations League. Il match viene sbloccato, a sorpresa, dall’Ucraina al 12′. Zubkov vince un rimpallo entra in area di rigore e, da terra, serve Yaremchuk che di prima intenzione fulmina Neuer. In 10’, però, la Germania riesce a ribaltare il risultato. Al 23’ arriva il pareggio con Goretzka che ruba palla a metà campo e lancia Sané in profondità. L’attaccante del Bayern Monaco salta un avversario e supera Pyatov con una bella conclusione di sinistro. Al 33’ altro assist di Goretzka, questa volta per Timo Werner, che sigla la rete del 2-1. Al 64’ Ginter serve con un cross basso Werner che di prima intenzione batte Pyatov mettendo a segno la rete del 3-1 e la personale doppietta.

Germania-Ucraina 3-1, il tabellino

Nations League C: primato Montenegro, debacle Lussemburgo

Con il pareggio per 0-0 ottenuto contro l’ Azerbaijan a Baku, il Montenegro si prende il primato nel Gruppo 1 a discapito di Lussemburgo, battuto 2-1 a Cipro. Decisiva a Nicosia il trequartista del Frosinone (ex Juve) Kastanos, autore di una doppietta, a segno prima su rigore e successivamente con un sinistro sul primo palo da dentro l’area.

Azerbaijan-Montenegro 0-0, il tabellino

Nations League D, primo storico “filotto” di San Marino

Con lo 0-0 di oggi contro Gibilterra, che va a bissare il pareggio in Liechtenstein del turno scorso, la nazionale del Titano per la prima volta nella sua storia incanala due risultati utili consecutivi. Nell’altro gruppo vince Malta contro il fanalino di coda Andorra per 3-1, con gli ospiti che erano andati in vantaggio. Festa “promozione” rimandata per le Far Oer, che pareggiano in Lettonia e attendono la gara contro Malta per festeggiare, nella quale agli scandinavi basta un pari.

Malta-Andorra 3-1, il tabellino

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram