La Lamborghini dell’attaccante russo della Fiorentina Alexander Kokorin è stata fermata dalla polizia stradale nel centro di Mosca questo pomeriggio e sequestrata, secondo quanto riporta il canale 112 di Telegram. L’auto di lusso ha attirato l’attenzione degli agenti per la mancanza della targa ed è stata fermata in pieno centro. Dopo una perquisizione la polizia ha trovato nel bagagliaio dell’auto di lusso 6 targhe. Al volante non c’era il calciatore della Fiorentina, ma un altro uomo che agli agenti si è qualificato come il suo autista. Kokorin ha intestato l’auto a sua madre per evitare multe salate e la Lamborghini era priva di assicurazione. Kokorin è diventato un giocatore della Fiorentina il 27 gennaio 2021, dopo essersi trasferito dallo Spartak Mosca. Il contratto del 30enne attaccante russo con il club italiano è valido fino al 2024, Nella stagione 2020/2021, Kokorin ha giocato quattro partite di Serie A e non ha segnato gol.