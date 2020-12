VAL D’ISERE (Francia) – L’austriaco Vincent Kriechmayr in 2’06″09 è stato il più veloce nella seconda e ultima prova della discesa libera di Coppa del mondo in Val d’Isere. Secondo il norvegese Aleksander Kilde in 2’06″75 e buon terzo il nostro Matteo Marsaglia, con il pettorale 35, in 2’06″91. Nascosti tutti i big: l’azzurro Christof Innerhofer è quarantesimo con 2″82 di ritardo da Kriechmayr mentre il suo compagno Advertisements Dominik Paris è quarantunesimo a 2″91. Ancora più in ritardo Davide Cazzaniga con il tempo di 2’09″48, Alexander Prast in 2’09″50, Guglielmo Bosca in 2’10″00, Emanuele Buzzi in 2’10″16 e Riccardo Tonetti in 2’10″20. Con previsioni meteo negative, la discesa è stata posticipata a domenica mentre a domani mattina è in programma il Super gigante.