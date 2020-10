MÖNCHENGLADBACH (Germania) – Reduce dal successo nel Clasico con il suo Real Madrid, Toni Kroos ha parlato alla vigilia della gara di Champions in casa del Borussia Mönchengladbach. I Blancos, nel torneo continentale, devono riscattare il ko all’esordio con lo Shakhtar: “Quando si perde a Madrid le critiche sono sempre feroci, molto più che in qualsiasi altro club – spiega il centrocampista tedesco in conferenza stampa – dobbiamo continuare così e cercare sempre di migliorare. Anche se il mio ruolo non è quello di segnare, posso comunque aiutare la squadra a trovare sicurezza. Abbiamo vinto una partita importante Advertisements “. Per Kroos domani sarà un ritorno nella sua Germania, ma non ha intenzione giocare ancora in Bundesliga: “Ho avuto delle offerte, ma non ho mai parlato con altre squadre. Mi piace sempre tornare qui perché è il mio paese. La mia idea è lasciare il calcio nel Real Madrid“.

Kroos: “Voglio un’altra Champions”

“Desidero vincere un’altra Champions – dice il centrocampista tedesco, vincitore già di quattro Champions – ma prima dobbiamo pensare alla partita di domani. Il Real è stato grandioso, ma nel calcio tutto può cambiare. Siamo stati i più forti, ma è impossibile esserlo per dieci anni consecutivi. Credo che il Bayern Monaco sia la squadra più forte del mondo. Non abbiamo certo paura di giocare contro il Monchengladbach. Vogliamo andare in Germania per vincere“. Nessun tentennamento sulle qualità di Zinedine Zidane come tecnico del Real Madrid: “Non abbiamo mai avuto dubbi su Zidane – spiega Kroos – è facile, se qualcosa va storto, che si parli di lui, ma noi non lo facciamo”.

