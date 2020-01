Roma, 1 gen. (askanews) – Robert Kubica anche nel 2020 sarà un pilota di F1. Ricoprirà il ruolo di terza guida e collaudatore dell’Alfa Romeo al fianco di Raikkonen e Giovinazzi. L’annuncio è arrivato a Capodanno insieme a un nuovo sponsor, l’azienda polacca del settore petrolifero PKN Orlen portata dallo stesso 35enne di Cracovia, che trasformerà il nome della scuderia in Alfa Romeo Racing Orlen.”Sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera, mentre mi unisco ad Alfa Romeo Racing Orlen. Questa squadra occupa un posto speciale nel mio cuore e sono felice di vedere alcuni volti ancora qui dai miei anni a Hinwil (sede della Sauber da cui è rinata l’Alfa). Il tempo e le circostanze sono ovviamente diversi, ma sono convinto che troverò la stessa determinazione e la stessa fame per riuscire. Non vedo l’ora di aiutare Alfa Romeo Racing Orlen a fare il prossimo passo avanti”, ha detto.