TORINO – Solo fiducia per Dejan Kulusevski. Un concetto che a seconda di come lo si legge può cambiare l’umore del talento svedese. Perché sia Andrea Pirlo che il club credono in lui come il primo giorno, quando aveva esordito in mo pirotecnico contro la Sampdoria, con un gol e una prestazione eccellente. Ma in questo momento Kulusevski stringe, appunto, solamente quella fiducia solo una partita da titolare nelle ultime

sette (il derby con il, che lo ha visto poi essere sostituito nella ripresa). Tant’è che i tifosi si agitano e i critici si scatenano, arrivando addirittura a ipotizzare che il ventenne si è montato la testa e Pirlo lo sta tenendo un po’ nella cesta per questo motivo. Non è un’ipotesi che trova alcun riscontro. Piuttosto il ragazzo si è reso conto di quanto pesa la maglia bianconera e dopo l’inizio arrembante ha subito lo stress da grande squadra, qualcosa che molti sottovalutano, ma incide sempre in modo effettivo sulle carriere dei giovani.