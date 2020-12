PARMA – “Questo stadio mi porta bene, non solo la scorsa stagione con la maglia del Parma, qui ho anche vinto lo Scudetto Primavera con l’Atalanta“. Dejan Kulusevski, autore dell’1-0 della Juventus al Tardini, commenta il gol dell’ex segnato ai ducali ai microfoni di Dazn: “ Noi ci divertiamo quando ci giochiamo. Mi piace giocare così, cambiando sempre ruolo, e voglio ancora migliorare. Il mio ruolo preferito? Se potessi decidere, mi lascerei libero di Advertisements Pirlo oggi mi ha detto ‘Vai dove vuoi’. Io devo ascoltare lui. In alcune situazioni è meglio giocare più centrale, altre più esterno, è importante saper cambiare posizione. Il paragone con De Bruyne? Lui è fortissimo e voglio assolutamente diventare forte come lui. Lui parte dal basso, poi fa tanti gol e tanti assist. È sicuramente un giocatore che osservo e da cui cerco di imparare. Il gol? Io quando gioco penso sempre a come segnare. Durante il riscaldamento sorridevo, perché in questo campo mi sento a mio agio. Meglio io o Ibrahimovic nel “derby svedese”? Vedremo a fine anno… Chi vincerà sarà il migliore“.