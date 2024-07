La carica degli oltre 1700 podisti della 9.a Primiero Dolomiti Marathon è pronta a sbarcare in TV con la messa in onda della sintesi della manifestazione su Rai Sport.

Gli splendidi successi dei maratoneti Valeria Straneo e Alessandro Riva hanno contraddistinto l’edizione 2024 andata in scena sabato 6 luglio, con i due talentuosi atleti che si sono concessi trionfali arrivi in solitaria dopo aver percorso i 42 km di gara che dall’ottocentesca Villa Welsperg in Val Canali li hanno condotti all’arrivo di Fiera di Primiero. Potranno essere riviste anche le cavalcate vittoriose di Cesare Maestri e Marika Accorsi, mattatori sul percorso da 26 km con partenza da San Martino di Castrozza e arrivo a Fiera di Primiero, dove sono stati festeggiati anche gli arrivi della 16 km (con start da Zortea in Valle del Vanoi) e di tutti i concorrenti in gara nel Family Trail (6,5 km).

La telecronaca della Primiero Dolomiti Marathon è a cura del giornalista RAI Gianfranco Benincasa mentre il commento tecnico è affidato a Giancarlo Simion, il runner primierotto che vanta due vittorie alla gara di casa (nella 26 km del 2016 e nella 42 km del 2017) oltre a due secondi posti (nella 26 km del 2018 e nella 16 km del 2022) e un terzo posto (nella 42 km del 2019).

Lunedì 15 luglio alle 15.15 verrà trasmessa la prima sintesi di 30 minuti della 9.a Primiero Dolomiti Marathon, con repliche in programma anche per martedì 16 (ore 01.15), mercoledì 17 (ore 10.00) e giovedì 18 (ore 05:30).