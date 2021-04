Si chiudono questa sera i quarti di finale di Champions League con Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City. Il quotidiano Aftonbladet riporta che Zlatan Ibrahimovic avrebbe violato il codice etico Fifa e Uefa. 10 giornate a Ondrej Kùdela dello Slavia Praga per razzismo. Jannik Sinner esce contro Novak Djokovic al torneo di Monte Carlo ma Fabio Fognini vola agli ottavi. Brutta caduta in allenamento per Vincenzo Nibali, Giro d’Italia a rischio.