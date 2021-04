Una lieve frenata, ma niente di grave: l’Empoli pareggia con la Cremonese per 2-2, sale a 63 punti e continua nella sua serie irreale di 26 risultati utili consecutivi. È stata una buona gara, quella dei toscani, che avrebbero meritato di vincere e hanno subito gol solo in due delle poche offensive dei lombardi. Come visto già contro la Reggiana, il lungo stop causa Covid sta incidendo un po’ – e non potrebbe essere altrimenti – sulla condizione fisica della squadra, che gioca come sa ma che, alla lunga, cala un po’, permettendo agli avversari di rientrare in gara. È stato così contro gli emiliani, che hanno rischiato di pareggiare nel secondo tempo, è stato così anche allo Zini, ma oggi la Cremonese ha pareggiato per davvero. Il vantaggio sulla Salernitana terza, per l’Empoli, rimane ancora rassicurante (sei punti), e gli azzurri devono comunque recuperare la gara contro il Chievo. Per la promozione, ora, mancano solo dieci punti, da conquistare in sei partite: manca davvero poco. È un buon pari invece per la Cremonese, che si porta a 43 e ha ora solo quattro punti di ritardo sulla zona playoff, mentre i playout sono lontani sette punti.

La partita

La capolista passa in vantaggio dopo 8’: Stulac trova Matos in profondità, l’attaccante brasiliano fa la sponda di testa per Mancuso che, di destro, trova l’angolo giusto e batte Carnesecchi. Due minuti dopo la Cremonese ha la palla per pareggiarla, ma il tiro a giro di Bonaiuto è deviato in angolo da Brignoli. Il pari arriva al 35’: Stulac tocca Baez in area, Abbattista indica il dischetto e dagli undici metri Terranova non sbaglia. Tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo l’Empoli si vede annullare due gol: prima segna Romagnoli, ma la rete non viene convalidata perché in possesso di Carnesecchi, poi la stessa sorte tocca a Mancuso, colto in (sospetto) fuorigioco. La maggiore qualità dei toscani viene fuori intorno all’ora di gioco: al 61’ Bianchetti salva sulla linea un pallonetto da fuori area di Bajrami, e sulla respinta Matos manda a lato di nulla. Tre minuti dopo, il raddoppio dell’Empoli: Bajrami va sul fondo sulla destra e crossa al centro, Mancuso incrocia ancora e segna il suo diciassettesimo gol stagionale. Il discorso sembra chiuso, ma al 79’ la Cremonese trova il pari: Baez va al cross dalla destra, Ciofani salta più in alto di tutti e infila Brignoli. Al 92’ Castagnetti, già ammonito, stende Olivieri e lascia i suoi in dieci.