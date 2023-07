Il sogno della Granfondo Dobbiaco-Cortina continua. Per i fondisti ‘nostalgici’ c’è già la data: sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 si ritornerà a sciare al cospetto delle imponenti montagne dell’Alta Pusteria e di Cortina d’Ampezzo. Sarà la 47.a edizione per l’appuntamento conosciuto in tutto il mondo e molto sentito dagli atleti locali, soprattutto dai ‘Senatori’ che non mancano mai ad una edizione. La due giorni sugli sci stretti accontenterà gli esperti del double poling, chiamati a completare sabato 3 febbraio i 42 km di tracciato, mentre i cultori della tecnica libera ritorneranno a confrontarsi sul tracciato più breve di 35 km il giorno dopo. L’aeroporto di Dobbiaco sarà di nuovo la location di partenza da dove “decolleranno” i fondisti per poi atterrare al cospetto delle Tofane, nel cuore di Cortina d’Ampezzo. Le iscrizioni online hanno già spiccato il volo e chi si iscriverà entro il 30 settembre potrà approfittare delle quote vantaggiose, con la prova in classico fissata a 80 Euro e la skating a 65 Euro, mentre la combinata avrà un costo di 145 Euro. Già svelato il poster ufficiale della 47.a Dobbiaco-Cortina: in primo piano risaltano i campanili della Chiesa di San Giovanni Battista di Dobbiaco e della Basilica dei SS. Filippo e Giacomo di Cortina d’Ampezzo, il primo caratterizzato dall’inconfondibile cuspide a cipolla con alla base l’anno 1977 in cui si è svolta la prima edizione, il secondo più allungato e realizzato in dolomia, la stessa pietra di cui sono composte le Dolomiti, e con l’anno 2024. Sullo sfondo il numero 47 di un color rosso acceso e sotto l’immancabile treno della Ferrovia delle Dolomiti, l’opera che un tempo collegava la località altoatesina con quella bellunese. È possibile acquistare il poster in fase d’iscrizione online, oppure prenotarlo tramite email. Infine sul canale YouTube dell’evento si può ammirare l’emozionante video della passata edizione, con una raccolta delle migliori immagini e i volti felici catturati in zona di partenza e arrivo di tutti i fondisti. Tra i sorrisi più belli ci sono quelli dei vincitori: l’intramontabile campione olimpico e mondiale Petter Northug, il trentino Mauro Brigadoi, la svedese Malin Boerjesjoe e la finlandese Tiia Olkkonen premiati dal presidente della Dobbiaco-Cortina, Herbert Santer, e dal suo vice, Igor Gombac. Lo speciale traguardo delle 50 edizioni non è poi così lontano. Il comitato guarda avanti ed è già all’opera per pennellare una nuova edizione.