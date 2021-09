Sembrava che Erjona Sulejmani con Alessandro Basciano avesse finalmente (ri)trovato l’amore. Ma la storia d’amore tra l’ex moglie di Blerim Džemaili e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è durata il tempo di un’estate. A giugno la coppia era uscita allo scoperto su Instagram e aveva condiviso gioia e felicità per la passione scoppiata. Ma con la fine della stagione anche il sentimento si è spento. A comunicare la rottura è stato l’amico di Basciano, Amedeo Venza. L’influencer ha anche raccontato che Alessandro sarebbe devastato dalla fine della love story con la modella albanese. Per il momento non si conoscono i motivi dell’addio.