Alla vigilia del GP Usa di Austin, la F1 ha presentato i risultati dell’indagine condotta nel 2021 tra un campione di 167mila appassionati. Cresce il gradimento per la serie e l’interesse dei giovani. Ma non mancano le sorprese…

Più di 167mila appassionati di Formula 1 provenienti da 187 Paesi differenti. È questo il campione del sondaggio, realizzato da Nielsen Sport e Motorsport Network per conto di F1, i cui risultati (qui il rapporto completo) sono stati presentati a poche ore dall’inizio del weekend del GP Usa a Austin. Un sondaggio, il più ampio di sempre nel settore sportivo, che riafferma la passione della gente nei confronti della F1 che, secondo il 90% degli intervistati, è tornata a essere la categoria più importante nel motorsport. Un sondaggio non privo, però, di risposte sorprendenti. A partire dai team e dai piloti più apprezzati dai fan…

hamilton non è in cima — Scorrendo i risultati, non è difficile imbattersi in evidenze tutt’altro che scontate. La prima è quella relativa ai piloti: pensavate che vincere sette titoli mondiali e aver toccato quota 100 successi fosse sufficiente per essere considerato il più popolare tra i venti superuomini in griglia di partenza? Vi sbagliavate di grosso, perché, secondo il campione degli intervistati, è Max Verstappen il pilota più popolare, seguito a ruota da Lando Norris, che è anche il preferito dalla parte femminile del campione. Il recordman Lewis Hamilton è invece solo terzo in classifica, accontentandosi però di essere comunque il preferito dagli over 35.

gli intervistati dalla f1 — Ed è qui che vale la pena analizzare la composizione del campione: il sondaggio, condotto via internet, ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei più giovani. Quasi il 35% degli intervistati ha tra i 16 e i 24 anni, mentre le fasce di età 35-44 e over 45 non arrivano insieme a coprire il 40% del campione. Il che è già una prima, piccola, vittoria per la Formula 1 che, fino a qualche anno fa, in piena era Ecclestone, affermava esplicitamente di rivolgersi agli appassionati di vecchia data. E cioè ai nonni e, al massimo, ai papà delle persone che si sono affrettate a rispondere oggi. Tornando all’analisi dei risultati, non è dunque così sorprendente che siano proprio i Verstappen e i Norris – due tra i piloti più giovani della griglia, conosciuti anche per le seguitissime sessioni di gioco in streaming su Twitch – siano risultati al vertice della classifica delle preferenze, battendo le star del… passato, come Hamilton ma anche Vettel, Alonso e Raikkonen, gli ultimi campioni del mondo ancora nel paddock.

sorpresa, tra i team la ferrari… — In parte è anche per le ragioni che abbiamo già analizzato che gli stessi risultati sorprendenti si ripercuotono nella classifica delle scuderie più popolari tra gli appassionati. Complice il lungo periodo di digiuno dalle vittorie – l’ultimo Mondiale Costruttori risale al 2008, l’ultimo titolo Piloti al 2007, l’ultimo successo al GP Singapore 2019 – la Ferrari è infatti soltanto al terzo posto della classifica dei team preferiti dal pubblico. Ma al vertice non c’è la plurititolata Mercedes (quarta) né la sfidante Red Bull (al secondo posto), ma la McLaren: la scuderia di Woking evidentemente beneficia dell’effetto-Norris, ma anche della presenza in squadra di un personaggio particolarmente amato a prescindere dal tifo, quel Daniel Ricciardo che è comunque quarto tra i piloti più popolari in griglia (e secondo tra i più amati dalle donne).

una f1 sempre più pop — Interessante anche constatare il cambio di paradigma nel modo in cui le persone descrivono la Formula 1 rispetto alla stessa indagine di cinque anni fa. Se, nel 2017, tra gli aggettivi più utilizzati c’erano “corrotta” e “noiosa”, oggi le parole più utilizzate sono “emozionante”, “competitiva” e “divertente”, oltre alle confermate “costosa” e “tecnologica”. Nonostante il netto abbassamento dell’età media delle persone coinvolte nel sondaggio, non cambia invece la percezione sui circuiti preferiti: Monza è ancora in testa, seguita a ruota da Spa, Silverstone, Monte Carlo e Suzuka. A riprova del fatto che, un bel “vecchio” circuito non può che mettere d’accordo tutte le generazioni di appassionati.

22 ottobre 2021

