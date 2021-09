Il messaggio sui social

—

Oggi l’annuncio sui social: “Questo è. Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1 – ha scritto Raikkonen – è una decisione che ho preso lo scorso inverno. Non è stata una decisione facile, ma dopo questa stagione è tempo di cose nuove”. “Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone coinvolte nella mia carriera agonistica e soprattutto tutti voi grandi fan che avete fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 potrebbe finire per me, ma c’è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi. Ci vediamo in giro! Con affetto, Kimi.”