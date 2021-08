Si poteva decidere di non gareggiare per le condizioni estreme, sarebbe stata una decisione più logica a tutela dei piloti. Invece questa scelta scontenta tutti, da chi si gioca il Mondiale ai tifosi. Immagine di una F1 in crisi di identità

La F1 ha umiliato la F1. La decisione presa durante il GP Belgio, aspettare, poi girare dietro la Safety Car per pochi giri e pochi minuti, poi esporre subito la bandiera rossa e stoppare tutto, è la mortificazione di uno sport che da oltre settant’anni esalta il coraggio di osare, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista dell’abilità di guida.

la farsa di spa — Diluviava da giorni su Spa, e va bene. Pista allagata, benissimo: ma allora perché — in nome del sacrosanto dovere di proteggere l’incolumità di tutti, piloti e addetti ai lavori — non scegliere di annullare la gara? Non farla neanche cominciare? Sarebbe stata la prima volta che un grande evento sportivo deve arrendersi al meteo? No, e nessuno avrebbe urlato allo scandalo. È pericoloso, troppo, non si corre: decisione inappuntabile, discutibile all’infinito ma lineare, a protezione dei principali protagonisti, i piloti. Invece la decisione di non partire alle 15, sebbene piovesse ma non più che al mattino quando si è corsa regolarmente la gara-2 di Formula 3, la decisione di aspettare un miglioramento che mai c’è stato nelle tre ore successive, ha lasciato tutti con una sensazione frustrante. E poi quei due giri dietro la Safety Car, giusto per superare una soglia simbolica e dire: ok, GP formalmente regolare, punti dimezzati secondo la classifica al giro 1 (in pratica delle qualifiche). Ma che logica c’è?

sempre hamilton — Per carità, anche Lewis Hamilton sbaglia, ma ancora una volta è lui a darci un faro da seguire per orientarci: furioso il britannico alla ripartenza, al di là delle frasi pacate davanti ai microfoni prima del podio. Pericoloso stare in pista ma nel momento in cui ci fate uscire — era la posizione del sette volte iridato — almeno fateci correre liberamente. E come dargli torto? Il GP Belgio sotto l’acqua sarebbe stato un duello d’altri tempi, da primi anni della Formula 1, un pericoloso gioco di abilità e temerarietà. Al limite dell’umano. Ma non si scherza con la vita: sarebbe stato più elegante e sicuro dire, “Signori, non si corre, GP annullato”. Invece questa decisione, questa passerella formale e posticcia che non si capisce bene cosa salvi.

perde l’intera f1 — Certo non salva la regolarità del Mondiale, perché la vittoria di Max Verstappen davanti a Russell e Hamilton non ha nulla di tecnico e al di là della classifica del Mondiale che cambia di poco — Max recupera 5 punti e segue a -3 Lewis — per sua stessa ammissione “è una vittoria che non ha nulla di piacevole”. Non salva neanche il profilo della F1, a meno che i rimborsi dei biglietti ai tifosi da parte degli organizzatori avvengano senza se e senza ma: perché resta la spiacevole sensazione che la gara sia stata trascinata allo stanco finale — ufficialmente il GP Belgio 2021 è stato dichiarato completato con tanto di vincitore, classifica e cerimonia del podio — proprio per potersi trincerare dietro l’evento completato e rimbalzare eventuali richieste di rimborso.

domanda alla f1 — Così, sopra una F1 che negli ultimi anni ha azzerato i sorpassi, che in questo 2021 ha comminato penalità ai piloti a destra e sinistra in modo cervellotico a ulteriore danno dei duelli in pista e dello spettacolo, che vive un calo di ascolti tv e seguito globale senza precedenti, aleggia una domanda. Ma che roba è?

