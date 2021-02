AUCKLAND (Nuova Zelanda) – Dopo che la prima ministra neozelandese Jacinda Arden ha annunciato un nuovo lockdown (livello 3) per la città di Auckland, a partire dal 28 febbraio della durata di una settimana, la finale di Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand potrebbe essere a rischio rinvio, infatti la prima regata è fissata per il 6 marzo. Gli organizzatori della Coppa America hanno subito fatto Advertisements