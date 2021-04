La finale della Coppa Italia Primavera era iniziata con il ricordo di Daniel Guerini: è finita con il trionfo della Fiorentina, il terzo consecutivo, il secondo nella stessa stagione. Due vittorie su due per Alberto Aquilani, che aveva iniziato la sua carriera nell’Under 19 viola con la finale di Reggio Emilia ad agosto contro il Verona (recuperata dopo il rinvio causa Covid) e che al Tardini di Parma ha chiuso il cerchio, davanti al presidente Commisso che è corso in campo ad abbracciare uno per uno i suoi ragazzi. Niente da fare per la Lazio, che era arrivata alla finale eliminando tra le altre Atalanta e Inter, e che ora dovrà concentrarsi sul campionato, dove la squadra di Menichini è impegnata nella lotta per non retrocedere. È la terza volta nella storia della Coppa Italia Primavera che una squadra alza il trofeo per tre stagioni di fila: prima del triplete della Fiorentina, Inter (tra il 1976 e il ’78) e Torino (tra il 1988 e il ’90), uniche due squadre ad aver vinto più edizioni della Viola, che con questa arriva a sei agganciando i nerazzurri.

DOMINIO VIOLA

—

Il primo tempo – preceduto dall’ingresso in campo dei giocatori con un palloncino bianco fatto volare in cielo nel ricordo del doppio ex Guerini – si è giocato in una sola metà campo, quella della Lazio. Lo ha dominato la Fiorentina, schierata con il 3-5-2 e la coppia Spalluto-Munteanu davanti. Proprio l’attaccante salentino è stato bravissimo, all’8′, a ribadire in rete una respinta della traversa su colpo di testa di Niccolò Pierozzi, uno dei due gemelli rimasti nella Primavera viola (l’altro è andato in prestito alla Pistoiese). Poco dopo, il portiere della Lazio Furlanetto (recuperato dall’infortunio) ci ha dovuto mettere una mano sul pallone velenosissimo rovesciato da Milani. Sull’asse Pierozzi-Spalluto è arrivato anche il raddoppio della Fiorentina, al 33′: assist da sinistra del gemello e colpo di testa di Spalluto, a segno per la quarta partita su quattro in Coppa Italia, con due doppiette. In precedenza, aveva punito Milan, Juventus (due volte) e Genoa. La Lazio, che si è presentata al Tardini senza lo squalificato Shehu, sostituito da Cesaroni (alle spalle di Raul Moro e Castigliani), è miracolosamente rimasta in partita, visto che la Fiorentina prima dell’intervallo ha sfiorato altri gol con una punizione di Munteanu, fuori di poco, e con un colpo di testa di Pierozzi finito sul palo e su cui Furlanetto ci ha messo la mano.