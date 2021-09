Viola dominanti per 45’ e in vantaggio con Sottil. Poi però finiscono la benzina e i nerazzurri, soli in vetta per una notte, li travolgono con Darmian, Dzeko e Perisic. Espulso Gonzalez

Fabio Capello, uno che due cose di calcio le capisce, sottolinea spesso l’importanza di dosare lo sforzo. Vincenzo Italiano e la sua splendida Fiorentina ne dovranno fare tesoro in coda a una gara contro l’Inter stradominata in un primo tempo a tutta birra, salvo afflosciarsi come un souffle venuto male in una ripresa griffata dai gol di Darmian, Dzeko e Perisic dopo l’acuto iniziale di Sottil. Espulso Gonzalez. Prova sofferta ma da grande squadra per i campioni d’Italia, in vetta da soli per una notte.

Le scelte — Italiano a sorpresa punta sull’ex Benassi come terzino destro, e al rientrante Milenkovic affianca Nastasic. C’è Gonzalez, in dubbio per un affaticamento all’adduttore, a completare il tridente offensivo con Vlahovic e Sottil. Inzaghi invece va con i fedelissimi di queste prime giornate, riproponendo Darmian e Perisic sugli esterni a vantaggio di Dumfries e Dimarco. Torna Calhanoglu, mentre davanti le scelte sono obbligate, con Dzeko e Lautaro.

Dominio viola — Pronti via e l’Inter viene aggredita, come successo in tutte le gare stagionali, tranne col Genoa. La Viola ha il sangue agli occhi, Handanovic ce l’ha freddo in uscita su Gonzalez, innescato da Vlahovic, cui De Vrij concede troppa libertà. I padroni di casa pressano altissimi anche con le mezzali, De Vrij si impappina ancora sul serbo il cui sinistro esalta Handanovic. L’Inter non riesce ad uscire dall’angolo innescando né saltando il centrocampo né azionando gli esterni. Anche Barella pare un agnellino di fronte agli assatanati Duncan e Torreira. Con Calha che gira a vuoto e Brozovic che deve proteggere la difesa, le punte restano isolate. Al 23’ la Fiorentina passa in vantaggio con pieno merito, anche se l’avvio dell’azione sembra viziato da un fallo di Gonzalez su Skriniar, che comunque non può essere rivisto al Var (così come un successivo mani di Biraghi di poco fuori area). L’argentino trova il fondo e pennella sul secondo palo dove Sottil deve solo appoggiarla in rete. I campioni d’Italia a questo punto provano ad iscriversi alla partita, ma più di una punizione di Calhanoglu intuita da Dragowski per 35’ non riescono a produrre. Sull’unico break propiziato da Brozovic, al 38’ Perisic induce Nastasic all’autogol ma era scattato in fuorigioco. Malgrado dopo la mezzora la Viola scali fisiologicamente una marcia, lo 0-1 all’intervallo rimane comunque un affare per Inzaghi e i suoi.

Ribaltone — Si riprende senza cambi e con la Viola che sembra azzannare ancora il pallone. Inzaghi infatti manda a scaldare subito Dumfries e Sanchez. Candidati ad uscire Darmian e Calha, che però in pochi minuti sono i protagonisti del ribaltone. Al 52’ l’esterno non sbaglia il diagonale di destro sul tocco di Barella e la pareggia. Passano 3’ e il turco pennella il solito corner micidiale, tenere tutti i saltatori interisti è dura, Milenkovic argina Skriniar, ma Dzeko mangia sulla testa di Biraghi per il 2-1 che ammutolisce il Franchi. La Viola cerca di reagire, ma è Lautaro a mancare il colpo del k.o. al termine di un’uscita spettacolare rifinita da Barella. Italiano cerca forze fresche con Odriozola e Amrabat per Benassi e Torreira. Dumfries rileva Darmian e in un minuto promette molto con due sgasate. Vecino e Sanchez danno invece fiato a un Barella dolorante e ad un Dzeko sfinito. L’Inter prova a gestire, sull’errore di Dragowski il cileno spara alto da ottima posizione. Errori che si rischiano di pagare, se non fosse che Gonzalez rovina una grande gara prendendosi due gialli in un amen per proteste dopo una mancata ammonizione a Bastoni e lasciando i suoi in 10 nell’ultimo quarto d’ora. Inzaghi non si fida e chiude con Dimarco e Gagliardini per Perisic e Lautaro. La Viola però non esiste più, Vecino e Gagliardini scartano il cioccolatino per Perisic che chiude i conti.

