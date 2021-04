Zlatan Ibrahimovic continuerà a giocare per il Milan: il contratto che rinnova per un anno il legame con il club rossonero è stato definito e lo svedese sarà una delle colonne rossonere della prossima stagione. Superlega, dopo il fallimento del progetto restano sul tavolo diverse questioni: dalle eventuali sanzioni della Uefa sui club fondatori alle clausole d’uscita a danno degli stessi fondatori che hanno subito rinunciato dopo aver aderito al nuovo progetto. Intanto la Serie A torna in campo con Roma-Atalanta, alle 18.30, e Napoli-Lazio, alle 20.45, due sfide cruciali per la zona Champions League. Il Torino riabbraccia il suo portiere titolare Salvatore Sirigu, tornato negativo al Covid-19 dopo diciassette giorni. Tennis: Jannik Sinner batte ancora lo spagnolo Bautista Agust (7-6 6-2) e conquista i quarti sul rosso di Barcellona. Ciclismo, la quarta tappa del Tour of The Alps va allo spagnolo Pello Bilbao, ex compagno di squadra di Michele Scarponi, scomparso quattro anni fa. Basket: è la notte di gara 2 dei playoff per l’Armani Exchange Milano, alle 20.45 in campo al Forum contro il Bayern Monaco.