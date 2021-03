Matthijs De Ligt è stato protagonista durante la gara tra Turchia e Olanda: prima la deviazione sul gol del vantaggio degli avversari, poi quel colpo di testa sul finale che lascia parecchi dubbi. La partita è poi finita 4-2 per la Turchia: tripletta di Yilmaz e rete di Calhanoglu. Per gli olandesi, invece, in gol Klaassen e De Jong

Fonte Gazzetta.it

