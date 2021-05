Il tecnico neo campione d’Italia: “Il momento svolta? L’eliminazione dalla Champions”. Sul futuro, no comment: “Ne parleremo a fine stagione…”

Prime parole da campione d’Italia per Antonio Conte: “Da oggi saremo più rilassati, andremo a dormire sereni e soddisfatti per quanto fatto. Siamo felici per tutte le persone che hanno lavorato per permettere all’Inter di tornare a vincere”, ha spiegato il tecnico durante la trasmissione 90° minuto. E ancora: “Questo è uno dei successi più importanti della mia carriera: decidere di arrivare all’Inter non fu semplice, proprio nel momento in cui la squadra non era attrezzata per vincere subito. Inoltre, l’avversaria era una Juventus per la quale ho lavorato a lungo: dominava da nove anni, oggi possiamo dire che i nostri sacrifici sono stati ripagati”. Advertisements

Juve, futuro ed Europa — Juventus-Inter è in programma il prossimo 15 maggio: “Per loro sarà una partita importante, noi vogliamo fare la nostra parte fino alla fine cercando di ottenere il massimo in queste ultime quattro giornate – prosegue Conte -. Per me, entrare all’Allianz Stadium è sempre un piacere: prima ci entravo da padrone di casa, ora sto imparando a farlo da avversario”. Sul momento-chiave della stagione: “L’eliminazione dalla Champions, con tante critiche anche esagerate: questi ragazzi non erano abituati a competere per un qualcosa di importante, invece siamo stati bravissimi a compattarci e a trasformare il negativo in positivo”. Qual è il futuro di Conte? La risposta: “Pensiamo goderci questo successo. Non faremo l’errore di rincorrere le voci che parlano di riunioni, liti e cose del genere… Abbiamo fatto un qualcosa di straordinario e voglio gustarmi questo momento. A fine campionato faremo ogni opportuna valutazione”.

Importanza del gruppo — No comment sui singoli: “Non parlo di nessuno in particolare, conta il gruppo: grazie alla disponibilità di tutti siamo diventati campioni. I ragazzi si sono fidati del sottoscritto: fortunatamente è andata bene (sorride, ndr). In questi due anni abbiamo lavorato tantissimo, penso che l’Inter sia stata super anche a completarsi a livello tattico: bisogna capire i momenti della partita, in questo siamo stati bravi. Quando c’era da attendere, lo facevamo. Stesso discorso quando si è trattato di attaccare”. Sullo step da centrare per poter arrivare in fondo anche in Champions League: “Vorrei tanto rispondere, per intanto abbiamo vinto il campionato. Dobbiamo avere calma e pazienza, quindi ripeto: adesso vogliamo esultare, il resto verrà dopo”. Infine, una dedica: “Lo scudetto è per la mia famiglia, sicuramente. E non posso dimenticare Oriali: mi ha aiutato tantissimo, è stato fondamentale”.

