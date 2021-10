Minuti chiave

Inzaghi perde Vidal per influenza, ma aveva già deciso di puntare su Calhanoglu. Darmian e Perisic sulle fasce, in attacco intoccabili Dzeko e Lautaro, anche perché Correa non è stato convocato. Allegri dietro preferisce Chiellini a De Ligt e tiene inizialmente in panchina Bentancur e Chiesa, cui preferisce McKennie e Kulusevski, reduce dal gol in Champions allo Zenit, per affiancare Morata. Al solito, il 4-4-2 in fase di possesso si declina in 3-5-2 con lo scivolamento a sinistra di Alex Sandro. Agonismo subito alle stelle, con l’Inter che prende metri ma sembra più attenta del solito, quasi “contiana” a non rischiare quei passaggi sbagliati che manderebbero a nozze la Juve versione autunnale, ben contenta di schiacciarsi sulla propria trequarti. Dopo un quarto d’ora di sportellate, la gara si stappa sull’infortunio di Bernardeschi, che cade male dopo un contrasto con Darmian e chiede il cambio per un problema alla spalla. Quando il gioco finalmente riprende, Allegri sta ancora istruendo Bentancur ma Calhanoglu con un tracciante improvviso (deviato da Locatelli) centra il palo interno e Dzeko sul tap-in segna il gol più semplice, anche se pesante, del suo stellare inizio di campionato. Reduce da quattro 1-0 consecutivi, la Juve è costretta ad azzannare la partita. Di fronte però trova un avversario che nel primo tempo ha più fame di lei. Perisic asfalta Cuadrado, Calha costringe McKennie in ritirata, Dzeko e Lautaro sono bravi a schermare Locatelli, l’unico che sembra in grado di creare gioco, visto che anche Kulusevski sbatte contro Brozovic e lascia Morata in balia dei tre centrali di Inzaghi.