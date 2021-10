Kean e Szczesny decisivi

Per un Dybala che vede allungarsi i tempi di recupero c’è un Abraham protagonista invece di un recupero lampo. La Roma schiera così la formazione-tipo, con Cristante-Veretout diga in mezzo e il trio Zaniolo-Pellegrini-Mkitaryan alle spalle dell’attaccante inglese. Allegri fra i sudamericani lascia a riposo il solo Alex Sandro, sostituito da De Sciglio, con Kean insieme a Chiesa davanti e Bernardeschi a far le veci di Rabiot. Il primo squillo è suo, ma è la Roma a farsi più pericolosa, dopo 6 minuti, con Szczesny che respinge un colpo di testa di Mancini quasi dalla linea di fondo. La Roma insiste in avanti, la Juve chiude, non senza qualche affanno, soprattutto sulla coppia tutta mobilità e dinamismo composta da Pellegrini-Zaniolo. Ma al 16’ è la Juve a passare: Cuadrado cambia gioco e pesca De Sciglio in avanti, pronto il suo cross, con Bentancur che colpisce di testa e il pallone che sbatte sulla fronte di Kean e finisce in rete. Dopo qualche minuto Zaniolo lamenta un dolore (un problema al ginocchio sinistro), prova a restare in campo ma non ce la fa, e al 26’ El Shaarawi ne prende il posto, con Mkhitaryan che si sposta a destra. La Juve non è molto brillante, ma attenta e concentrata, la Roma ha perso lo spunto di Zaniolo ed ha rallentato il ritmo. Il gioco conosce così lunghe fasi a centrocampo e prolungati palleggi spesso spalle alla porta, che terminano in lanci in avanti imprecisi. Il primo guizzo della Roma dopo lo svantaggio è un colpo di testa di Abraham sul quale non ha problemi Szczesny. Sarà ancora l’inglese a partire in contropiede nell’azione che porta al rigore a favore della squadra di Mourinho: fallo di Szczesny (ammonito) su Mkhitaryan, il Var conferma la decisione di Orsato e il portiere respinge il tiro dal dischetto di Veretout (polemiche per il vantaggio non concesso dall’arbitro).