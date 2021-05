Comincia presto, alla seconda di campionato, il vizio bianconero di andare in svantaggio per poi (magari) riuscire a rimontare. Per sviste individuali e non per errori di reparto, come ha spiegato Pirlo dopo la gara col Sassuolo, in una sorta di flashback sulla stagione. Qui il primo episodio, con Veretout che per due volte porta in vantaggio la Roma (e per due volte la Juve riuscirà a recuperare).