La Juve ha ripreso oggi gli allenamenti, dopo tre giorni di riposo e il “prestito” della Continassa al Portogallo di Ronaldo. Con la prospettiva di far fruttare al massimo, dopo lo stacco, quei nove giorni che mancano al prossimo impegno in calendario, il derby della Mole del sabato di Pasqua. Il discorso vale ovviamente per chi è rimasto a Torino, per gli infortunati soprattutto e in particolare per i sudamericani che non hanno raggiunto le rispettive nazionali dopo le decisioni conseguenti all’emergenza-Covid. Intanto, da qui al 3 aprile, passerà ancora molta acqua sotto i ponti, fra le nazionali degli juventini convocati che devono ancora disputare due gare ed i vari rientri.

Oltre a qualche giovane aggregato alla rosa, agli ordini di Pirlo hanno lavorato anche Ramsey, che non ha risposto alla chiamata del Galles per curare un infortunio al retto femorale, Alex Sandro, a sua volta in recupero dopo il problema alla coscia sinistra che gli ha fatto saltare anche il Benevento, Arthur, Bentancur, Cuadrado (squalificato domenica scorsa), Danilo e lo statunitense McKennie, nelle ultime settimane non al top. Ma, inutile girarci intorno, il più atteso è l’argentino Dybala, le cui condizioni stanno diventando una telenovela da quando la Joya si è fermata, lo scorso 10 gennaio in occasione della gara col Sassuolo. A rileggere le parole di Pirlo di qualche giorno fa, prima della pausa per le nazionali, la situazione è ancora incerta: “Si sta allenando solo sul dritto senza palla, ma al contatto col pallone e nei cambi di direzione nell’ultimo periodo ha avvertito ancora fastidio, sarà l’ultimo passo prima di rivederlo in campo. Ora avrà una settimana o due di tempo per stare con la squadra, sperando di vederlo con la fine della sosta”. Siamo dunque all’ennesimo countdown della stagione: sarà vero o sarà un fake?