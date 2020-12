TORINO – Anche la Juventus sbarca ufficialmente su Twitch lanciando il proprio canale. La Vecchia Signora ha voluto fare le cose in grande e rendere questo evento ancora più speciale, dando un’opportunità unica ai suoi tifosi: in occasione del debutto del suo canale ufficiale nasce infatti Pitch for Twitch, “un contest – si legge sul sito ufficiale del club bianconero – rivolto ai tifosi, che si cimenteranno in Advertisements “.