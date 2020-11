LIVORNO – La Juventus U23 esce imbattuta dal campo del Livorno, che non riesce così ad appaiarsi ai piemontesi nel girone A.

Primo tempo senza troppi brividi

Bastano 2′ e la Juventus U23 si rende molto pericolosa: filtrante perfetto per Tongya che si infila rapido in mezzo a due difensori amaranto: tiro da dentro l’area ben parato da Stancampiano. Dopo 20 minuti non esaltanti, in cui le due formazioni si prendono le

Advertisements

Advertisements

Braken sblocca, Petrelli sancisce l’equilibrio finale

misure a vicenda, il Livorno ha una chance da rete con, che scatta e sorprende i suoi marcatori: tiro di prima intenzione col mancino,riesce in qualche modo a parare. Uno dei duelli più belli in campo è quello tra il bianconero Correia e il difensore del Livorno, difficilissimo da superare per tutti. Appena la difesa della Juve U23 gli dà spazio, Murilo prova una conclusione a giro, ma è Bravo Nocchi a intuirne la traiettoria.

Nella ripresa il primo squillo è del Livorno, ma Deverlan in area dopo un corner non riesce tirare prima che la difesa piemontese spazzi via. La Juventus mette in fila due azioni interessanti, prima con Tongya (sterzata in dribbling su Porcino, ma tiro mediocre), poi con Marques (che spara alto un bel suggerimento di Correia in ripartenza). Zauli schiera Troiano al posto dell’infortunato Peeters, e non gli porta fortuna: un minuto dopo Braken porta in vantaggio il Livorno, dopo essersi ritrovato sui piedi un cross di Gemignani diretto a Delli Carri. Braken per poco non raddoppia a un quarto d’ora dalla fine, quando coun un sinistro rasoterra accarezza il palo più lontano. La Juve si accende, punta sul vivo, e sfiora il pareggio Correia, che si accentra portandosi palla sul destro e prova il tiro. Palla non troppo potente che sfiora il palo. L’1-1 arriva all’80’, quando un eccezionale Del Sole serve Rafia, il quale trova dentro l’area piccola Petrelli che segna di petto. Nel convulso finale, la squadra di Zauli non trova il gol del sorpasso.

TUTTO SULLA SERIE C

Fonte tuttosport.com

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram