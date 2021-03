FORMELLO – Lazio in attesa di comunicazioni ufficiali sul match contro il Torino, bloccato dal Covid. La decisione dovrà essere presa dalla Lega di Serie A o dalla Asl con l’eventuale stop alla trasferta. Sono ore frenetiche, ma il tecnico vuole che la concentrazione rimanga altissima. Niente cambio di programmi. Nel pomeriggio allenamento di rifinitura: si studierà la formazione ideale da mettere in campo contro la squadra Advertisements . Dovrebbe esserci anche la conferenza stampa o delle dichiarazioni del tecnico ai microfoni della tv del club. Il lavoro settimanale è impostato e cambierà solamente con una decisione ufficiale. Solo in quel caso si inizierà a pensare alla sfida di sabato contro la Juve. Inzaghi, contro il Torino, pensa ad un piccolo turnover per far riposare i giocatori più utilizzati. In caso di partita rinviata, sfrutterà tutta la settimana per preparare al meglio il match con i bianconeri in programma sabato 6 marzo all’Allianz Stadium.