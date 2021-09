I rossoneri

Blindare la porta. Maignan sa come si fa. Semmai è il Milan a non sapere se può affidarsi al nuovo numero uno visto che non è al meglio… Il francese è stato il re dei clean sheet dell’ultima stagione (21), e in Serie A ha già iniziato bene: un solo gol subito in tre partite (Cagliari), cosa che dà al Milan l’onore di essere la squadra del campionato con il minor numero di gol presi. In Champions, contro il Liverpool, ne ha incassati tre, ma ha parato il rigore di Salah. Era dal 2005 che un portiere rossonero non neutralizzava un penalty nella grande coppa (Dida a Istanbul tra l’altro). Pioli ha costruito una difesa solida, compatta, attenta, che nelle ultime 8 partite in Serie A ha incassato un solo gol. Sette gare senza reti subite quindi: nessuno ha fatto meglio nei primi 5 campionati d’Europa. Merito del tandem Tomori-Kjaer, certo, ma anche di capitan Romagnoli, che contro i biancocelesti ha disputato un ottimo match. Solido anche lui, sempre pulito. Contratto in scadenza a giugno, destino incerto, ma nessuna distrazione. Il centrale di Anzio si comporta da professionista e non si scompone. Contro la Lazio ha contribuito a disinnescare Immobile. Pioli, prima di iniziare la stagione, aveva chiesto 4 centrali di livello da utilizzare in tutte le competizioni. Kjaer, Tomori e Romagnoli in primis, poi uno tra Kalulu e Gabbia, giovani centrali che crescono alle spalle dei grandi. L’ultimo arrivato è “Fik” Tomori, preso dal Chelsea a gennaio 2021. Il riscatto è costato 28 milioni, Maldini e Massara si fidano a occhi chiusi, in più ha segnato alla Juve nel 3-0 dell’Allianz l’anno scorso. Erano dieci anni che il Milan non vinceva a Torino. Curiosità: in 26 partite in rossonero non è mai stato ammonito. Sicurezza.