Marina, moglie di Szczęsny, ha bloccato i commenti su Instagram dopo la partita contro la Slovacchia. Contro la Spagna, per il portiere della Juventus, è andata leggermente meglio rispetto alla sfida contro Slovacchia, in cui Wojciech si era reso protagonista di un autogol. Lo stesso Szczęsny ha ammesso che, come prevedibile, la partita contro gli spagnoli è stata dura, ma la squadra ha guadagnato un po’ di fiducia dopo questo match.