Accorrono in 80.000, ma almeno 10.000 sono “portoghesi”, entrati di frodo, approfittando della confusione. Ai cancelli c’è una calca mai vista, si respira l’atmosfera elettrica delle notti epocali. Lady Renata – moglie del presidente dell’Inter Ivanoe Fraizzoli – arriva un quarto d’ora prima del fischio d’inizio e non riesce ad entrare. Indispettita, reclama l’intervento delle forze dell’ordine e alla fine viene accompagnata in tribuna. 13 aprile 1978, amichevole di extralusso: Inter vs Brasile. San Siro è stipato all’inverosimile. Ha ragione Beppe Viola quando nel suo servizio Rai dice: “Per chi ama il calcio il Brasile è una tentazione irresistibile”. È la sera in cui Milano appaga la sua spaventosa fame di calcio, frustrata da anni di vacche magre di Inter e Milan. L’evento – perché di ciò si tratta – è stato organizzato dall’Inter per festeggiare i 70 anni di vita del club.

