L’estate è arrivata e, oltre alle calde temperature, porta con sé anche la voglia di stare all’aria aperta, tenersi in forma e, quando possibile, di tuffarsi in acqua per trovare un po’ di refrigerio. Secondo i dati Istat 1 gli italiani che praticano sport sono oltre 20 milioni. Tra gli sport lovers ci sono i mattinieri che non rinunciano ad una corsa alle prime ore del giorno, magari lungomare o ad una sessione di yoga all’alba. In particolare, dopo il prolungato

lockdown, il desiderio di dedicarsi allo sport è ancora più forte, complice sicuramente la riapertura delle palestre ma le Olimpiadi di Tokyo.

L’attività fisica produce effetti benefici per tutto il corpo e mantiene l’organismo sano e tonico più di qualsiasi prodotto di bellezza. Per chi vuole dunque rimettersi in forma, o semplicemente stare bene, sia fisicamente che mentalmente, un aiuto per trovare tutto l’occorrente arriva da Xtribe (https://www.xtribe.com/), la app che, sfruttando le potenzialità della geolocalizzazione, permette a privati, commercianti e professionisti di vendere (oltre che di noleggiare e barattare) i loro prodotti e servizi a persone che si trovano nelle vicinanze.

“I latini dicevano “mens sana in corpore sano” e non ci potrebbe essere nulla di più corretto, infatti quando il corpo è in forma, tutto funziona meglio. I motivi che spingono a fare attività fisica sono molteplici. Sicuramente uno di questi è il mantenere il corpo tonico e snello, ma non solo: infatti è stato infatti dimostrato che una costante attività fisica serve a rallentare l’invecchiamento. Un altro motivo, non secondario, è che lo sport aumenta anche la produzione di endorfine, che significa meno stress e più benessere” racconta Mattia Sistigu, COO di Xtribe.

Abbigliamento e attrezzatura sportiva: con Xtribe si possono vendere, comprare o barattare

L’app Xtribe offre una vasta una scelta di prodotti nella categoria “sport”.Vista la stagione estiva perchè non dedicarsi a discipline a contatto con l’acqua? Sull’app infatti si possono trovare canoe, costumi sportivi, palle per pallanuoto, pinne e maschere subacquee e attrezzatura velistica.

Grazie a Xtribe è possibile fare affari nelle proprie vicinanze, grazie alla potenzialità della geolocalizzazione risparmiando così tempo, ma anche denaro. Come? Grazie alle opzioni di noleggio e baratto previste dall’app come formule alternative di pagamento. In cosa consiste nella pratica? Il venditore che ha pubblicato un annuncio, può scegliere se aggiungere, oltre alla vendita, anche il noleggio del prodotto. Da parte sua, il potenziale compratore, che si aggira tra le vetrine digitali, può vedere immediatamente se quell’oggetto è disponibile e con che modalità di scambio.

“Credo molto nelle potenzialità che si celano dietro a queste antiche formule di pagamento – commenta Mattia – Il noleggio e il baratto infatti non solo favoriscono gli affari, ma generano comportamenti virtuosi di economia circolare con impatti tangibili sia sociali che ambientali”

Con il noleggio e il baratto, infatti, Xtribe innesta un cambiamento culturale e accelera il percorso verso un’economia più sostenibile, dove gli oggetti acquistano nuova vita passando dalle mani di chi li ha dismessi a quelle di chi li desidera. A partire da un piccolo gesto, tutte queste dinamiche moltiplicate per migliaia di persone, sono destinate ad avere un impatto tangibile sia sul commercio di prossimità che sull’ambiente.