MECCANISMO – Le pistole per massaggio muscolare si basano sulla terapia a percussione , le vibrazioni che emettono penetrano anche nelle fibre muscolari più profonde. Quasi tutti i dispositivi in commercio presentano la possibilità di utilizzare più testine, diverse in base alla fascia muscolare su cui si vuole intervenire. Sfruttando le diverse funzioni, le pistole massaggianti possono contribuire a velocizzare il metabolismo dei prodotti di scarto attraverso il miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica . Grazie a questo meccanismo, diminuisce il dolore muscolare , migliorano recupero e riparazione dei muscoli , riduce la tensione muscolare, potenzia flessibilità, coordinamento e prestazioni fisiche.

Le pistole da massaggio muscolare sono diventate negli ultimi mesi uno degli accessori più in voga tra i runner. Il grande successo è dovuto al fatto che hanno effetti benefici a livello muscolare e possono essere utilizzate in piena autonomia. Il loro beneficio è stato molto apprezzato nelle fasi più rigide del lock-down, quando non sarebbe stato possibile rivolgersi a fisioterapisti e/o massaggiatori. Ma a allenamento ad alta intensità , permettendo un recupero più veloce .

COME SCEGLIERLA – Esistono in commercio numerosi dispositivi molto simili concettualmente ma diversi in tanti dettagli. Innanzitutto, bisognerà guardare al numero di funzioni offerte dall’apparecchio, combinando velocità, testine e intensità si può soddisfare un grande numero di esigenze. E’ importante che l’apparecchio sia affidabile e che la batteria sia ricaricabile oltre che abbia una buona durata. Attenzione anche alla maneggevolezza, alcune sono piuttosto pesanti e potrebbe essere difficoltoso raggiungere il muscolo interessato per il tempo necessario, specialmente se è necessario premere il pulsante durante il funzionamento. Anche la rumorosità rientra tra i parametri da valutare prima dell’acquisto. Esistono apparecchi con diverse fasce di prezzo, meglio sempre scegliere prodotti di una azienda affidabile

CONTROINDICAZIONI – Ci sono situazioni in cui è meglio non utilizzare la pistola, non senza prima aver ottenuto il consenso del medico. Tra queste rientrano strappo, stiramento grave o rottura fibrillare, lesioni molto dolorose in cui, se si decide di usare una pistola per massaggi troppo presto, si arriva solo più in profondità nella lesione; lacerazioni e distorsioni, un tipo di lesione di solito improvvisa e anche molto dolorosa; lesioni infiammatorie come tendiniti, borsite, fascite o periostite; fratture ossee.

Le pistole massaggianti non sostituiscono lo specialista!